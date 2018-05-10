القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
مصر
الخميس 10/مايو/2018 - 11:54 م

وزير الصحة: موقع إلكترونى لتوزيع مرضى قوائم الانتظار على المستشفيات

الدكتور أحمد عماد
الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة
فاتن خديوى
dostor.org/2165415

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، تشكيل لجنة لمتابعة قوائم انتظار المرضى في مستشفيات وزارة الصحة، لافتا إلى أنها ستكون بنفس نظام ميكنة علاج منظومة فيروس «سي».

وأكد وزير الصحة أن اللجنة ستعمل من خلال موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المرضى وتوزيعهم على المستشفيات غير المزدحمة ودعم المستشفيات باحتياجاتها.

وتضم اللجنة كلِّ من الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات، والدكتور على حجازى مساعد الوزير لشئون التامين الصحى، والدكتور أحمد محى رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور علاء عوض رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية، والدكتور هانى نصر أمين عام هئية المستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بمقر المعهد القومي لتدريب الأطباء، ويشرف عليها الدكتورة ماجدة طنطاوي، رئيس الادارة المركزية للطب العلاجي، وممثلين عن هيئة المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحي.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: تدشين موقع إلكترونى للترويج للخدمات الطبية عالميًا

بالصور.. ننشر خريطة مستشفيات الإحالة على مستوى الجمهوية

«الصحة»: تشكيل فرق للمرورعلى المستشفيات للتأكد من جاهزيتها

بعد قليل.. وزير الصحة يترأس غرفة أزمات الصحة لمتابعة تأمين الانتخابات

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يومين

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة

منذ يومين

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»

منذ 4 أيام

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد

منذ 5 أيام

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ اسبوع

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

الآن

أسامة كمال ينتقد رفع أسعار المترو: «ليه قبل رمضان؟» (فيديو)

3 أزمات لـ«العدل جروب» في مسلسلات رمضان.. آخرها «هنيدي»

البورصة تخسر 29.9 مليار جنيه خلال أسبوع.. وتراجع جماعي بمؤشراتها

جمال العدل يكشف حقيقة خروج «أرض النفاق» من ماراثون رمضان

الأكثر قراءة

وزير النقل: الركّاب طالبوا بزيادة أسعار تذاكر المترو

كوميديا الإيرادات.. «آسفين يا باشا» يحقق 500 جنيه فى السينمات

إسرائيل تطالب السعودية ودول الخليج بمساعدتها فى مواجهة إيران

نصر الدين: قانون «الإيجار القديم» يضمن حماية محدودى الدخل

ألبومات الصور

بالصور.. تكريم طارق عامر بحفل قادة الأعمال بالأهرام

افتتاح معارض «أهلًا رمضان»

مؤتمر وزير الصحة لإعلان اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي الشامل

«المياه والتحديات الراهنة» ندوة بإعلام زفتى

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

ads
الأكثر قراءة

وزير النقل: الركّاب طالبوا بزيادة أسعار تذاكر المترو

كوميديا الإيرادات.. «آسفين يا باشا» يحقق 500 جنيه فى السينمات

إسرائيل تطالب السعودية ودول الخليج بمساعدتها فى مواجهة إيران

نصر الدين: قانون «الإيجار القديم» يضمن حماية محدودى الدخل

كشكول

"شوقي"يكشف تفاصيل الكتاب الموحد بنظام التعليم الجديد

«الورقة بتتكلم»فيلم تسجيلي لطلاب إعلام عين شمس

«ع الرصيف» فيلم تسجيلي لطلاب إعلام عين شمس

البلكونة"فيتشر إذاعي لطلاب إعلام عين شمس

«البلكونة»فيتشر إذاعي لطلاب إعلام عين شمس

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

بالفيديو.. بيكهام يظهر في إعلان الجزء الثاني من فيلم Dead Pool

بالصور.. تعرف على قصة أسوأ زلزال في التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم

المصري حسين الشحات يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإماراتي

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

دراسة تكشف تعرض 3 من بين كل 5 مسلمين لجرائم كراهية في بريطانيا

برمجية خبيثة تسرق البيانات الهامة عبر فيسبوك مسنجر

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

ندوة تثقيفية بعنوان «الصوم الآمن لمرضى السكري في رمضان» بمعهد ناصر

الدستور على فيسبوك
ads