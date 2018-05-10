وزير الصحة: موقع إلكترونى لتوزيع مرضى قوائم الانتظار على المستشفيات

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، تشكيل لجنة لمتابعة قوائم انتظار المرضى في مستشفيات وزارة الصحة، لافتا إلى أنها ستكون بنفس نظام ميكنة علاج منظومة فيروس «سي».



وأكد وزير الصحة أن اللجنة ستعمل من خلال موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المرضى وتوزيعهم على المستشفيات غير المزدحمة ودعم المستشفيات باحتياجاتها.



وتضم اللجنة كلِّ من الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات، والدكتور على حجازى مساعد الوزير لشئون التامين الصحى، والدكتور أحمد محى رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور علاء عوض رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية، والدكتور هانى نصر أمين عام هئية المستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بمقر المعهد القومي لتدريب الأطباء، ويشرف عليها الدكتورة ماجدة طنطاوي، رئيس الادارة المركزية للطب العلاجي، وممثلين عن هيئة المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحي.