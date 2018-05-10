عيسى: اتهام مديريات القوى العاملة بالتعنت ضد النقابات المستقلة غير صحيح

قال محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، إن الاتهامات الموجهة لمديريات القوى العاملة بتعنتها ضد النقابات المستقلة في عملية توفيق أوضاعها، عار تماما من الصحة، مؤكدا أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن مرارا وتكرارا في كافة وسائل الإعلام بأن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع النقابات.



وأضاف عيسى في تصريح لـ«الدستور»، أن هناك نقابات مستقلة للضرائب العقارية نجحت في توفيق أوضاعها رغم أنها غير تابعة لنقابة الضرائب العامة باتحاد عمال مصر، كما أن هناك النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، وتضم 15 لجنة نقابية نجحت أيضا في توفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن هناك العديد من اللجان المهنية المستقلة سواء في مجال النقل والمواصلات أو السائقين أو الزراعة أو طائفة العاملين بالبناء والأخشاب، ومديرية تموين القاهرة قامت بتوفيق أوضاعها، وهي غير تابعة لاتحاد عمال مصر.



وأكد عيسى، أن كل من استوفى الشروط القانونية والبيانات والمستندات اللازمة لتوفيق الأوضاع نجح بالفعل في توفيق أوضاعه، سواء كان تابعا لاتحاد عمال مصر أو لا يتبع له، ومن لم يستوفي البيانات فشل في توفيق أوضاعه، ومنهم نقابات تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موضحا أن هناك الكثير من النقابات الغير تابعة لاتحاد عمال مصر لم تقدر على تلبية شروط قانون المنظمات النقابية الجديد ولائحته التنفيذية، ذلك القانون الذي اتفق عليه الجميع، ونأمل أن يخرج لنا تنظيم نقابي مصري قوي قائم على أرقام حقيقية مدعمة بالوثائق والمستندات، وليس بالأقاويل فقط.



وقال عيسى: "إحنا عيشنا فترة منذ 2011 كانت معظم النقابات بها لا تمتلك قاعدة بيانات حقيقية، ولم أقصد بذلك النقابات المستقلة فقط، فمعظم النقابات كانت تسجل أرقاما بدون سند من الحقيقة أو الواقع، وأزمة اليوم تكمن فى أن الناس مش متعودة على هذا النظام، أو أن يتطلب منها قاعدة بيانات صحيحة وموثقة، ولم تتعود على أن هناك شروط قانونية لابد من أن تستوفيها، وبالتالي الذي يفشل في توفيق أوضاعه، أو تلبية الشروط القانونية والبيانات والمستندات المطلوبة، أسهل شئ عليه أن يخرج ويتهم مديريات القوى العاملة بالتعنت ضده".



وعن وضع النقابات التي لم تستطع توفيق أوضاعها حتى انتهاء فترة توفيق الأوضاع في 15 مايو الجاري، أوضح عيسى، أنه بعد انتهاء الانتخابات وإفراز تنظيم نقابي، من لم يستطيع من النقابات توفيق أوضاعه، إذا استوفى الشروط القانونية لتأسيس تنظيم نقابي "جديد"، سيسمح له بتأسيس تنظيم نقابي جديد، بشرط استيفاء كافة الشروط القانونية والبيانات الدقيقة.