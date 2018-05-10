«الإحصاء» يرصد أهم 10 أشياء يستوردها المصريين.. أبرزها السيارات

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم 10 أشياء استوردها المصريين وساهمت في ارتفاع قيمة الواردات إلى 5.5 مليار دولار في فبراير 2018، مقابل 5.3 مليار دولار في فبراير 2017 بنسبة زيادة قدرها 4.6%.



وتمثلت أهم السلع التي ارتفعت قيمة وارداتها، مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 401.6 مليون دولار في فبراير 2018، مقابل 175.5 مليون دولار فبراير 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 128.9%.



- وحلت في مرتبة لاحقة الواردات من البترول الخام 272.1 مليون دولار فبراير 2018، مقابل 112.8 مليون دولار فبراير 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 141.3%.



- يليها سيارات ركوب بقيمة 164.4 مليون دولار في فبراير 2018، مقابل 85.6 مليون دولار في فبراير 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 92%.



- وارتفعت قيمة الواردات من ذرة إلي 125.1 مليون دولار في فبراير 2018 مقابل 114.7 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 9%.



- كما ارتفعت قيمة الواردات من فول صويا إلي 127.5 مليون دولار في فبراير 2018 مقابل 51.4 مليون دولار في فبراير 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 148.2%.



- بلغت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 109.6 مليون دولار في فبراير 2018 مقابل 76.9 مليون دولار في فبراير 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 42.5%.



- بلغت قيمة الواردات من لحوم 105.2 مليون دولار في فبراير 2018 مقابل 34.2 مليون دولار في فبراير 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 155%.



- ارتفعت قيمة الواردات من أجهزة تليفون للأفراد إلي 87.3 مليون دولار في فبراير 2018 مقابل 34.2 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 155%.



- بلغت قيمة الواردات من أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب 75.6 مليون دولار في فبراير 2018 مقابل 63.6 مليون دولار في فبراير 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 18.8%.



- كما بلغت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية 190.7 مليون دولار في فبراير 2018 مقابل 188 مليون دولار في فبراير 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%.