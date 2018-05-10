بالصور: وزير الإسكان مع هشام طلعت مصطفى في «مدينتي»

تفقد وزير الاسكان مصطفى مدبولي، ومساعده المهندس خالد عباس، ووفد مصغر من الوزارة، فى جولة لمدينة "مدينتي"، اليوم الخميس، بمرافقة هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، ونوابه شملت الزيارة عرض على ماكيت "مدينتي" لعناصر المشروع وزيارة للمسجد الجامع ومنطقة الساوث بارك التي تضم العديد من المحلات والمطاعم ثم الحديقة المركزية "Central park".



وتفقد مدبولى والوفد المرافق مع هشام طلعت بعض مناطق الفيلات والجولف ومناطق العمارات ونادي مدينتي والمدرسة البريطانية في المدينة، واختتمت الزيارة التي استغرقت نحو ثلاث ساعات بالـ"أوبن إير مول"، والذي يعد الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة.