القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 11:43 م

بالصور: وزير الإسكان مع هشام طلعت مصطفى في «مدينتي»

بالصور: وزير الإسكان
حسن كامل
dostor.org/2165410

تفقد وزير الاسكان مصطفى مدبولي، ومساعده المهندس خالد عباس، ووفد مصغر من الوزارة، فى جولة لمدينة "مدينتي"، اليوم الخميس، بمرافقة هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، ونوابه شملت الزيارة عرض على ماكيت "مدينتي" لعناصر المشروع وزيارة للمسجد الجامع ومنطقة الساوث بارك التي تضم العديد من المحلات والمطاعم ثم الحديقة المركزية "Central park".

وتفقد مدبولى والوفد المرافق مع هشام طلعت بعض مناطق الفيلات والجولف ومناطق العمارات ونادي مدينتي والمدرسة البريطانية في المدينة، واختتمت الزيارة التي استغرقت نحو ثلاث ساعات بالـ"أوبن إير مول"، والذي يعد الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة.

بالصور: وزير الإسكان مع هشام طلعت مصطفى في «مدينتي»
بالصور: وزير الإسكان مع هشام طلعت مصطفى في «مدينتي»
بالصور: وزير الإسكان مع هشام طلعت مصطفى في «مدينتي»
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