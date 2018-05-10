«الاشتراكات» كلمة السر في تخفيف أعباء زيادة سعر تذاكر المترو

على الرغم من «القرار الصعب» الذي اتخذته وزارة النقل، مساء يوم الخميس، بشأن تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق؛ غير إنَّ البيان نفسه الذي أعلنت فيه الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قرار الزيادة، فتح بابًا آخر للهروب من «ارتفاع سعر التذكرة» عبر بوابة «الاشتراكات» والتي تمثل «طوق نجاة» يجتاز من خلاله المترددون بشكل يومي على المرفق الحيوي، أمواج «الزيادة».



وترصد «الدستور» فئات الاشتراكات في مترو الأنفاق وفقًا للمنظومة الجديدة:



اشتراك الطلبة



أسعار اشتراكات الطلبة لعدد 25 محطة، 33 جنيهًا، وعدد 35 محطة بـ41 جنيهًا لمدة 3 أشهر.



اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة



أسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بـ22 جنيهًا، وعدد 35 محطة بـ27 جنيهًا، لمدة 3 أشهر.



كبار السن



أسعار اشتراكات كبار السن لعدد 35 محطة، 135 جنيهًا، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر.



المواطنون



اشتراك لمدة 3 أشهر، بحيث تكون المحطات الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2 جنيه بنسبة تخفيض 33%، ومرحلة ثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيهًا، ويبلغ سعر التذكرة اثنين جنيه ونصف جنيه بنسبة تخفيض 50%، ومرحلة ثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان جنيه و97 قرشًا بنسبة تخفيض 57.5% ومرحلة رابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه، وفيها يبلغ سعر التذكرة ثلاثة جنيهات و89 قرشًا بنسبة تخفيض 44.4%.