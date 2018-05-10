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الخميس 10/مايو/2018 - 11:37 م

نجل ترامب يواعد مقدمة برامج بينما يتم إجراءات طلاقه

نجل ترامب يواعد مقدمة
وائل خورشيد
dostor.org/2165408

ذكرت وسائل إعلام أمريكية إن ترامب جي آر، نجل الرئيس الأمريكي الأمريكي دونالد ترامب، على علاقة بكيمبرلي غيلفويل، مقدمة برنامج «ذا فايف» في قناة «فوكس نيوز» الأمريكية سابقًا، وسط أحاديث عن طلاقه من زوجته فانيسا ترامب بعد زواج دام 12 عامًا.

وحسب صحيفة «نيوزويك» الأمريكية، قالت العديد من المصادر المقرَّبة من أكبر أبناء ترامب، إنَّه كان يلتقي بغيلفويل، 49 عامًا، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، بينما كان يتخذ إجراءات إنهاء زواجه.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنَّه في مساء الأحد الماضي، شوهد الاثنان يصلان إلى حفل أقامه سفير الولايات المتحدة في ألمانيا ريتشارد جرينيل في نيويورك، حيث اختلطوا بالضيوف قبل أن يرحلا معًا لحضور عشاء في مانهاتن.

وطلبت زوجة ترامب الابن الطلاق في مارس بسبب صعوبات يواجهانها معًا، ومن غير المرجح أنّ يحدث نزاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن لدى ترامب الابن وفانيسا خمسة أطفال.

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