الكونغو: اشتباه في وفاة شخص بعد إصابته بفيروس إيبولا

ظهرت حالة "اشتباه" في الإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو بعد وفاة شخص هناك، إلا أن السلطات لم تؤكد فعليا وجود المرض حتى الآن، وفقا لما أعلنه وزير الصحة أولي إلونجا كالينجا، مساء اليوم الخميس.



وأضاف كالينجا أن هناك 11 حالة مصابة بالحمى النزفية "إيبولا" في البلاد، وتنتمي أمراض إيبولا ولاسا وحمى الضنك إلى أنواع الحمى النزفية.



وقال كالينجا إن هناك ثلاثة من أطقم العلاج الطبي أصيبوا أيضا بالمرض بصورة "تثير القلق".



فيما أكدت وزارة الصحة، حتى الآن، وجود حالتي إصابة بالإيبولا في مقاطعة أكواتور شمال غربي البلاد، مشيرة إلى أن المريضين يرقدان حاليا في مستشفى بلدة بيكورو، مضيفصا أن آخر وباء بالإيبولا اعتبر "أزمة صحية جادة على المستوى الدولي".



ويعتبر فيروس إيبولا من أخطر مسببات المرض في العالم، ويعاود الظهور في الكونغو مرارًا كما حدث في العام الماضي وراح ضحيته أربعة أشخاص.

