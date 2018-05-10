تعرف على شروط صرف المعاش الاستثنائي

تمنح وزارة التضامن الاجتماعي معاشًا استثنائيًا لشهداء ومصابي الإرهاب وأصحاب الأمراض المزمنة والحرجة، وأيضًا ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة، رصدت «الدستور» أهم 5 معلومات عن المعاش الاستثنائي وهى:



- يمنح لأسر شهداء ومصابي الإرهاب في سيناء والمحافظات.

- يحصل عليه أصحاب الحالات الاجتماعية التي تتطلب رعاية ولا يوجد لها مصدر دخل ثابت.

– من حق أصحاب الأمراض المزمنة والنادرة الحصول عليه.

– تعقد اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية برئاسة وزير التضامن 8 جلسات سنويًا، ويتم عرض قراراتها على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

- يمنح المعاش للحالات التي تحتاج لرعاية خاصة والحالات المرضية والحالات التي قدمت خدمات جليلة للوطن، وذلك وفقًا لأحكام القانون بحيث يتم زيادة أو تحسين المعاش للمستحق بصفة استثنائية لتلك الحالات.



