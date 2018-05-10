القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 11:17 م

تعرف على شروط صرف المعاش الاستثنائي

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
ولاء جمال
dostor.org/2165402

تمنح وزارة التضامن الاجتماعي معاشًا استثنائيًا لشهداء ومصابي الإرهاب وأصحاب الأمراض المزمنة والحرجة، وأيضًا ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة، رصدت «الدستور» أهم 5 معلومات عن المعاش الاستثنائي وهى:

- يمنح لأسر شهداء ومصابي الإرهاب في سيناء والمحافظات.
- يحصل عليه أصحاب الحالات الاجتماعية التي تتطلب رعاية ولا يوجد لها مصدر دخل ثابت.
– من حق أصحاب الأمراض المزمنة والنادرة الحصول عليه.
– تعقد اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية برئاسة وزير التضامن 8 جلسات سنويًا، ويتم عرض قراراتها على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.
- يمنح المعاش للحالات التي تحتاج لرعاية خاصة والحالات المرضية والحالات التي قدمت خدمات جليلة للوطن، وذلك وفقًا لأحكام القانون بحيث يتم زيادة أو تحسين المعاش للمستحق بصفة استثنائية لتلك الحالات.

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