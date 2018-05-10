القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 11:08 م

«خطة النواب» تكشف تدابير مواجهة أزمة المبانى الحكومية المستأجرة

المهندس ياسر عمر
المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة
مني هيبة
dostor.org/2165398

كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن التدابير التي سيتم اتخاذها لمواجهة الأعباء المالية الجديدة التي ستترتب على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضي بإخلاء المباني الحكومية المستأجرة من الغير ابتداء من 1 يوليو المقبل.

وقال "شيبة" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": على الرغم من أن الحكم لم يتم نسخه حتى الآن، إلا أنه سيرتب فسخ العقود الإيجارية المبرمة بين الحكومة والأفراد أصحاب الأملاك المستأجرة.

وأضاف: هذا من شأنه تحميل الموازنة المقبلة أعباء جديدة، لم تكن في حسابات الحكومة أو البرلمان، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة العقود الإيجارية الجديدة، لاسيما مع وجود العديد من الجهات الحكومية المستأجرة لدى الغير.

وتابع: للخروج من تلك الأزمة اقترحت وزارة المالية نقل تلك الجهات إلى الأملاك الحكومية غير المستغلة، وفي هذا الإطار طالبت الوزارة من الحكومة موافتها بحصر كامل لكافة المباني الحكومية المستأجرة، وأماكنها حتى يتسني لها توفير البديل، وبذلك تكون وفرت مبالغ ضخمة علي الموازنة العامة الجديدة، كانت ستذهب جميعها الي بند الإيجارات فقط.

يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، كان قد أكد خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الخميس، على ضرورة أن يُراعى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20182019 الحكم الذى صدر من المحكمة الدستورية العليا فى 5 مايو الجارى بإخلاء جميع المقرات الحكومية المستأجرة من الغير ابتداء من 1 يوليو.

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