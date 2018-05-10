إصابة فتحي عبد الوهاب قبل يوم من زفافه في «عوالم خفية»



يجسّد فتحي عبد الوهاب خلال أحداث مسلسل «عوالم خفية» مع الزعيم عادل إمام، دور ضابط شرطة في جهاز أمن الدولة الذي يلاحق الإرهابيين.



وعلمت «الدستور» أن فتحي عبد الوهاب يستعد لتصوير مشهد اقتحام أحد الأوكار الإجرامية خلال الأيام المقبلة، إذ سيصاب خلال أحداث هذا المشهد في يده، وهو ما يقابله بشكل كوميدي باعتبار أن حفل زفافه سيكون في اليوم التالي للاقتحام.



العمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامي إمام، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، مي سليم، بشرى، هبة مجدي، صلاح عبد الله، وأحمد وفيق.



ويشارك عبد الوهاب هذا العام في عملين دراميين هما «عوالم خفية» مع الزعيم عادل إمام و«ممنوع الاقتراب والتصوير» مع الفنانة زينة.