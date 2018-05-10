«آل الشيخ» يعلن تأسيس اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، مساء اليوم الخميس، عن تأسيس اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم، وسيكون مقره في جدة، وليس من بين أعضائه قطر، حتى الآن.



وضم اتحاد جنوب غرب آسيا كلا من السعودية والكويت والبحرين والإمارات واليمن وباكستان والهند وبنجلاديش وسيرلانكا والمالديف، ومن المقرر أن يتولى عادل عزّت مهام رئاسة الاتحاد الجديد، وذلك حسب ما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية.



وقال تركي آل الشيخ إن الاتحاد الجديد سيحصل على دعم الفيفا، معلنًا عن ترحيبه بانضمام قطر، مشيرًا إلى أنه سوف يكون رئيسًا شرفيًا للاتحاد.



ويهدف اتحاد جنوب غرب آسيا على تنمية الرياضة في مساحة كبيرة من القارة الآسيوية، وتنفيذ بطولات وفعاليات سنوية موسمية.



