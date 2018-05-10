تركيا تُعلق على أزمة جزيرة «سقطرى» اليمنية

أعربت الخارجية التركية، في بيانٍ لها، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء التطورات في جزيرة «سقطرى»، جنوب اليمن والتي تشكل تهديدًا جديدًا لوحدة أراضي اليمن وسيادته، المؤكد عليهما في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.



ودعت الخارجية التركية الأطراف المعنية إلى احترام الحكومة الشرعية في اليمن، وتجنب اتخاذ خطوات تعقد المشهد في البلاد.



يُذكر أنَّ الحكومة اليمنية الشرعية رفضت التواجد الإماراتي في جريزة سقطرى بعد إنزال أبو ظبي لقوات عسكرية بدون موافقة الحكومة اليمنية، فيما نفت الإمارات وجود مطامع لها في الجزيرة، مؤكدًة تمسكها في العمل ضمن التحالف العربي، داعيًة إلى توحيد الجهود ضد جماعة الحوثي.