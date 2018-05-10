«أبوالغار» ينفي عودته للعمل السياسي

نفى الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السابق، وطبيب النساء الشهير محاولته تأسيس حزب جديد، مشيرًا إلى أنه سبق وأعلن قراره باعتزال العمل السياسي بعد انتهاء مدته في رئاسة الحزب، في أبريل عام 2016.



وشدد أبوالغار، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، على أن قراره اعتزال العمل السياسي نهائي ولا رجعة فيه ولا مجال للعودة مراعاةً لسنه.



وأعلن أبوالغار، وهو أحد قادة جبهة الإنقاذ التى وقفت في وجه الإخوان حتى سقطوا، اعتزاله العمل السياسي لأنه لم يعد يرى أن له دورًا في الساحة السياسية، وترددت أنباء عن أن الدكتور محمد أبوالغار والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، يبحثان تشكيل حزب جديد.