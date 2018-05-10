ليبيا تعتمد ميزانية العام بـ42 مليار دينار بنسبة عجز 23%

اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، الترتيبات المالية للعام المالي الجاري 2018، بميزانية بلغت أكثر من 42 مليار دينار ليبي.



وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، في بيان له، إن اعتماد الميزانية جاء بعد سلسلة من المشاورات أجراها رئيس المجلس فائز السراج، ونائبه فتحي المجبري، على مدار الأسابيع الماضية مع كل من مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية.



وأعلن المجبري تفاصيل هذه الترتيبات، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حيث بلغت قيمتها الاجمالية 42،511،430،000 دينار ليبي.



وخصص منها لبند المرتبات 24.5 مليار دينار، بينما شكلت النفقات التسييرية 6.7 مليار دينار، أما الباب الثالث الخاص بمشروعات التنمية فقد خصص له مبلغ بقيمة 4.7 مليار دينار، بالإضافة إلى نفقات الدعم بقيمة 6.5 مليار دينار.



وتم تغطية هذه المصروفات من خلال الموارد النفطية بقيمة 27 مليار، وقرض بقيمة 10 مليار دينار ليبي، من قِبل مصرف ليبيا المركزي ممول من خلال سندات الخزانة أما باقي المبلغ تم تغطيته من خلال الإيرادات المختلفة بقيمة 2 مليار دينار.



وقال المجبري إن هناك فرقًا بين الترتيبات المالية للعام الماضي والعام الجاري متمثلة في تخفيض نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية نحو 28% في العام المنصرم 2017 إلى 23% في العام الجاري 2018، مؤكدًا أن الجزء الأكبر من حجم الإنفاق من إيرادات النفط استخدمت في تغطية المرتبات.

