الخميس 10/مايو/2018 - 10:53 م
الثروة السمكية: إنتاج بحيرة قارون سيصل إلى 10 آلاف طن فى 2019
عبد الناصر محمد
dostor.org/2165386
قال الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إنه تم وقف الإنتاج في بحيرة قارون في عام ٢٠١٥ ٢٠١٦ لتنقية البحيرة من التلوث، وقد استوردنا معدات من فنلندا لتنقية البحيرة من التلوث، وخلال عام ٢٠١٩ سيصل إنتاج البحيرة الى ١٠ آلاف طن من جميع أنواع الأسماك.
وأضاف «الحسني» لـ«الدستور» أن إنتاج المزارع أصبح أفضل من إنتاج الأسماك في مناطق أخرى لضمان عمليات التغذية للأسماك بالطرق الصحية، ونوعية المياه التي سيتم الاستزراع بها.