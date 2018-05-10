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الخميس 10/مايو/2018 - 10:48 م

رئيس فنزويلا يتوقع فوزًا ساحقًا بالانتخابات الرئاسية المقبلة

نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
dostor.org/2165385

توقع نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، إحراز فوز ساحق خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تجرى في الـ20 من الشهر الجاري.

وقال مادورو، اليوم الخميس، أمام أنصاره بمدينة أسونسيون، إنه من الممكن أن يحصل على أصوات 12 مليون ناخب من بين 20.5 مليون، ممن لهم حق التصويت في البلاد.

يضم الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه مادورو 6.4 مليون عضو، وقال مادورو: "حين يتوجه هؤلاء الملايين الستة في السادسة صباحا للتصويت سيتبقى لديهم بقية اليوم ليبحثوا عن ناخب آخر، وهكذا نحصل على 12 مليون صوت، وسوف نفعل ذلك".

كان مادورو طالب الناخبين أن يحققوا 10 ملايين صوت له، وهي نتيجة لم يحققها حتى سلفه هوجو شافيز، صاحب الجماهيرية الأكبر، وتعتبر إعادة انتخاب مادورو مؤكدة برغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة والسخط الكبير بين أبناء الشعب.

وتمكن الرئيس من تحييد المعارضة تماما، لدرجة أن هناك العديد من الدول أعلنت سلفا أنها لن تعترف بالتصويت هناك.

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