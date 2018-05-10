«الأمر بالمعروف» تُبطل 140 طلسمًا سحريًا صناعة إفريقية

نجحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، في ضبط أفريقيًا مشعوذًا وبحوزته 140 طلسمًا سحريًا.



وذكرت صحيفة «أخبار 24» السعودية أنَّ تلك الأعمال السحرية كانت تستهدف عددًا كبيرًا من أهالي المدينة المنورة، وتتضمّن سحرًا بالعطف والصرف، وسحر الاختبارات، وطلاسم وحروزًا منها المشروب والطلسم وسحر التخييل.



وتمكن أعضاء لجنة مكافحة السحر والشعوذة بالهيئة من إبطال تلك الأعمال السحرية.