عبد الدايم تشاهد «هاملت» بمسرح «ثقافة الجيزة»

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، مساء اليوم الخميس، العرض المسرحي "هاملت" بقصر ثقافة الجيزة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإجلال عامر، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.



تُعتبر مسرحية هاملت إحدى روائع الكاتب الإنجليزي الشهير وليم شكسبير، كما أنها من المسرحيات التراجيدية التي نالت شهرةً واسعًة حول العالم، لكونها من أهم مسرحيات شكسبير، وتم تمثيلها وإنتاجها وإعادة طباعتها آلاف المرات، إذ أنها أطول مؤلفات وليم شكسبير المسرحية وأكثرها وصفًا للمأساة، كما أنها تُعتبر من المسرحيات الأكثر تأثيرًا في الأدب الإنجليزي ككل وليس في مؤلفات شكسبير فقط، وتُعتبر من الأدب الكلاسيكي العالمي، واشتهرت هذه المسرحية بالجملة التي قالها شكسبير على لسان هاملت، "أكون أو لا أكون، تلك هي المسألة".



جدير بالذكر أن العرض اُفتتح منذ 27 أبريل الماضي، وهو بطولة عبدالمنعم هشام، ممدوح الميري، وفاء عبدالله، هبة العطار، محمود نجيب، آلاء أشرف، آية عبدالمنعم، مجدي عبدالحميد، أمير عبدالحميد، يوسف عادل، ديكور وملابس وائل عبدالله، إضاءة وليد درويش، استعراض محمد ميزو وإخراج سامح بسيوني.