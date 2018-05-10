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الخميس 10/مايو/2018 - 10:47 م

حاكم إقليم كتالونيا السابق يختار مرشحًا لرئاسة الإقليم

كارلس بوجديمونت
كارلس بوجديمونت
أ ش أ
dostor.org/2165382

رشّح حاكم إقليم كتالونيا السابق، كارلوس بودجيمونت، المحامي والصحفي كويم تورا ليخلفه في رئاسة حكومة إقليم كتالونيا.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الخميس، أن بودجيمونت، الذي يعيش الآن في ألمانيا، اختار تورا لهذا الدور في شريط فيديو تم بثه على موقع "يوتيوب"، اليوم الخميس.

وأضافت القناة أن تورا يُعد من مؤيدي استقلال إقليم كتالونيا الإسباني، مشيرًة أن المشرعين الكتالونيين عليهم أن يختاروا زعيمًا لتشكيل حكومة، بحلول 22 مايو الجاري، لتجنب إجراء انتخابات أخرى.

كان بودجيمونت قد فرّ إلى بلجيكا في أكتوبر الماضي بعد إقالته من منصبه كزعيم للإقليم، وينتظر حاليًا حكم القضاء الألماني بتسليمه إلى السلطات الإسبانية من عدمه.

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