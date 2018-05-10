السودان: دوافع جريمة مقتل الدبلوماسي النيجيري فردية

أكدت وزارة الخارجية السودانية أن جريمة مقتل الدبلوماسي النيجيري حبيبو ألمون في الخرطوم، اليوم الخميس، وقعت لدوافع فردية وليس لها أي أبعاد أخرى.



وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن فريقا من دائرة المباحث والجنايات بولاية الخرطوم انتقل لمقر المجني عليه، واتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، وذلك بحضور مدير دائرة المباحث والجنايات بالولاية، ومدير إدارة الحصانات، والامتيازات بوزارة الخارجية، ومدير وحدة تأمين البعثات الدبلوماسية، وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني.



وأضاف البيان أنه تم توقيف بعض المشتبه بهم الذين تم التحري معهم، وتبين أن الجريمة وقعت لدوافع فردية وليست لها أي أبعاد أخرى.



ونعت الوزارة، في بيانها، الفقيد وهو ضابط برتبة عقيد مسئول العمل القنصلي والجوازات بالسفارة النيجيرية بالخرطوم، الذي أعلن عن مقتله بمسكنه، معربًة عن مواساتـها لحكومة وشعب نيجيريا وسفارتها وأسرة الفقيد.



وأكدت الوزارة أنها تتابع مع السلطات المختصة والسفارة النيجيرية بالخرطوم كافة الإجراءات القانونية.