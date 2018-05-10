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الخميس 10/مايو/2018 - 10:46 م

يسرا تقترب من إنهاء تصوير «لدينا أقوال أخرى»

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
محمد مجدي
dostor.org/2165380

اقتربت الفنانة يسرا من إنهاء تصوير مسلسلها الجديد «لدينا أقوال أخرى»، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويصور المخرج محمد علي، عددًا من المشاهد الخاصة بالعمل في مدينة العين السخنة، على أن يعود فريق العمل من هناك يوم الجمعة المقبل، ويستكمل التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي يوم الأحد المقبل، وينتهي بذلك من جميع مشاهد العمل الرمضاني.

المسلسل قابل العديد من المشاكل خلال الفترة القليلة الماضية، بعدما طرحت شركة «العدل» المنتجة للمسلسل أغنية دعائية غناها المطرب فضل شاكر، والاستغناء بعد ذلك عن صوت وصورة الفنان اللبناني.

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