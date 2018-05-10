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الخميس 10/مايو/2018 - 10:45 م

3 أزمات لـ«العدل جروب» في مسلسلات رمضان.. آخرها «هنيدي»

محمد رمضان
محمد رمضان
حسين الجندي
dostor.org/2165379

تشارك شركة «العدل جروب» في الماراثون الرمضاني بـ4 أعمال درامية دفعة واحدة، هي «لدينا أقوال أخرى» ليسرا، و«أرض النفاق» لمحمد هنيدي، و«نسر الصعيد» لمحمد هنيدي، و«اختفاء» للنجمة نيللي كريم.

وقبل أيام من دخول السباق الكبير، واجهت بعض هذه الأعمال أزمات في الفترة الماضية، منها الاستغناء عن تتر مسلسل «لدينا أقوال أخرى» الذي يغنيه الفنان اللبناني فضل شاكر.

الأزمة الثانية كانت مع مسلسل «نسر الصعيد»، بعدما اعترض ضباط مدينة الرحاب، على جملة وردت على لسان الفنان محمد رمضان في برومو المسلسل قال فيها بنبرة تقليل وسخرية من أحد زملائه الضباط: «وربنا إنت كان لازم تشتغل في قسم شرطة الرحاب»، وهو ما جعل ضباط المدينة يقيمون دعوى قضائية ضد المسلسل وبطل العمل.

الأزمة الأخيرة هي الخاصة بمسلسل «أرض النفاق»، والتي فجرت منذ ساعات قليلة بعدما أعلن الفنان محمد هنيدي خروجه من السباق الرمضاني بالمسلسل، ولكن في تصريحات لجريدة «الدستور» قال المنتج جمال العدل، إن المسلسل في السباق الرمضاني ولكن في عدد من القنوات العربية بعيدًا عن القنوات المصرية.

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