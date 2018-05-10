المتهم بطعن أمين شرطة بالجمالية: أنا المهدي المنتظر

أدلى المتهم بالتعدي على قوة أمنية بدائرة قسم الجمالية، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة ٣ آخرين، أمام نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، باعترافاته تفصيلًا أمام النيابة العامة بارتكاب الحادث، قائلًا: "الوحى نزل على وطلب منى تحرير القدس"، واستشهد المتهم فى تحقيقات النيابة العامة بإحدى آيات سورة الجن، مطالبًا بتنفيذ حكم الإعدام ضده.



وقال المتهم: "أنا المهدى المنتظر وسأعود لتخليص البشرية، مش الوحى نزل على اللمبى والليثى فأنا مش أقل منهم".



وطالب المتهم باستدعاء عدد من الفنانين والممثلين جلسة التحقيق معه، فيما كشفت التحقيقات أن المتهم من مدينة المحلة ويعمل عامل بناء.







من جانبها قررت النيابة إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعصيبة لمدة 45 يوما، لإعداد تقرير فنى بحالته الصحية، وبيان مدى سلامة قواه العقلية.