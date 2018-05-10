القوى العاملة تعلن عن وظائف جديدة للمدرسين

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل لعدد من المدرسين، وذلك بإحدى المدارس الخاصة المتكاملة.



وتتضمن الوظائف المتاحة، مدرسين تربية موسيقية، بشرط الحصول على بكالوريوس تربية موسيقية، ومدرسين رسم، بشرط الحصول على بكالوريوس تربية، ومدرسين حاسب آلي، بشرط الحصول على بكالوريوس حاسب آلي، على أن يتراوح عمر المتقدم من 25 إلى 30 عامًا، ويحدد الراتب حسب المقابلة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 22502442.

