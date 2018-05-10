الخميس 10/مايو/2018 - 10:44 م
القوى العاملة تعلن عن وظائف جديدة للمدرسين
دعاء جابر
dostor.org/2165377
أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل لعدد من المدرسين، وذلك بإحدى المدارس الخاصة المتكاملة.
وتتضمن الوظائف المتاحة، مدرسين تربية موسيقية، بشرط الحصول على بكالوريوس تربية موسيقية، ومدرسين رسم، بشرط الحصول على بكالوريوس تربية، ومدرسين حاسب آلي، بشرط الحصول على بكالوريوس حاسب آلي، على أن يتراوح عمر المتقدم من 25 إلى 30 عامًا، ويحدد الراتب حسب المقابلة.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 22502442.