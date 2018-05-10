الأسهم الأمريكية تصعد مع انحسار مخاوف التضخم

صعدت الأسهم في بورصة وول ستريت، الخميس، دافعة القيمة السوقية لأسهم عملاق التكنولوجيا

أبل لتقترب من تريليون دولار، بعد أن ساعدت بيانات فاترة بشأن التضخم في انحسار القلق من زيادات سريعة في أسعار الفائدة هذا العام.



وصعد سهم أبل 1.4 بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 190.04 دولار.



أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 196.99 نقطة، أو 0.80 بالمئة، إلى 24739.53 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 25.28 نقطة، أو 0.94 بالمئة ليغلق عند 2723.07 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 65.07 نقطة، أو 0.89 بالمئة، إلى 7404.98 نقطة.