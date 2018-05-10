اتهام ممرضة أمريكية بالتسبب في وفاة والد مستشار ترامب السابق

اتهمت السلطات الأمريكية، الخميس، ممرضة بالقتل غير الطوعي والإهمال وتزوير وثائق حول وفاة والد هربرت ماكماستر مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، وذلك قبل أن يتوفى في أحد مراكز رعاية كبار السن في فيلادلفيا الشهر الماضي.



واتهمت كريستان شيفين غيني، 30 عامًا، بالتسبب في وفاة ر. ماكماستر الذي توفي في 13 أبريل الماضي، بعد ثماني ساعات من سقوطه وإصابته رأسه في مركز تقاعد للمسنين، ومن ثم تعاملت الممرضة مع حالته بإهمال وتزوير وثائق حتى لا تتهم بقتله.



وقال مكتب المدعي العام في ولاية بنسلفانيا إن فيديو المراقبة أظهر أن غايني فشلت في إجراء سلسلة من التقييمات العصبية لمكماستر كما هو مطلوب، كما اتهمتها النيابة بتزوير وثائق، وذلك حسب ما قالت قناة "فوكس نيوز" الاخبارية الأمريكية.



كان ماكماستر ضابطًا متقاعدًا في الجيش الأمريكي يبلغ من العمر 84 عامًا خدم ابنه مستشارا للأمن القومي في إدارة ترامب من فبراير 2017 حتى 22 مارس، عندما استقال بعد فضيحة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.



وقال مكتب الفاحص الطبي في فيلادلفيا في الشهر الماضي إن ماكماستر توفي بصدمة حادة في الرأس.