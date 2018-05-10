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الخميس 10/مايو/2018 - 10:31 م

مناطق التصوير.. رهان صناع الدراما فى الماراثون الرمضانى

أرشيفية
أرشيفية
dostor.org/2165373

حرص صناع الأعمال الدرامية التي تخوض الماراثون الرمضاني الذي ينطلق خلال أيام، على اختيار مناطق تصوير أعمالهم بعناية شديدة، وذلك في ظل المنافسة الشرسة بين المسلسلات هذا العام باعتبارها أهم المقومات التي تساعد على جذب انتباه الجمهور لمتابعة أعمالهم الدرامية.

ولم يعد المستوى الفني للكتابة والبناء الدرامي للشخصيات أو اختيار النجوم أمورا كافية بالنسبة لصناع الدراما تضمن نجاح أعمالهم، لذا حرصوا على تخصيص ميزانيات ضخمة من أجل بند الديكورات ومواقع التصوير المختلفة مع مراعاة التنوع في مناطق تصوير المسلسلات وعنصر الإبهار بما يتناسب مع مجريات الأحداث في المسلسلات.

فبدلا من تطوير مواقع تم تصوير مشاهد بها عدة مرات من أجل تصوير مشاهد أخرى للعمل، توفيرا للوقت والجهد أو الاكتفاء بالتصوير في الاستوديوهات، حرص مخرجو مسلسلات هذا العام على التدقيق في اختيار مناطق تصوير جديدة ومتنوعة في مختلف المحافظات، وامتد تصوير مشاهد أعمالهم إلى خارج البلاد في مناطق خلابة ومتنوعة.

وقام المخرج أحمد شفيق بتصوير مشاهد مسلسل (قانون عمر)، والذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال في ديكورات مختلفة بالقاهرة، ومنطقة شبرامنت والتجمع الخامس ومدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب مناطق متفرقة برأس البر والعين السخنة.

أما المخرج وائل إحسان فقام بتصوير مشاهد مسلسل (سك على أخواتك) في مناطق مختلفة بأسوان والغردقة والعين السخنة إلى جانب بعض المشاهد في ديكورات مختلفة بالقرية الذكية ومنطقة 6 أكتوبر ومناطق متفرقة بالقاهرة.

"سك على أخواتك".. قصة كريم فهمي، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح، وبطولة علي ربيع وصلاح عبد الله وسلوى خطاب وصبري فواز وسهر الصايغ.

واتفق عدد من المخرجين مع جهات إنتاج مسلسلاتهم على تصوير عدد من مشاهد أعمالهم الدرامية خارج مصر، ومن بينهم المخرج رؤوف عبد العزيز الذي قام بتصوير مجموعة من المشاهد الخارجية لمسلسل (فوق السحاب) للنجم هاني سلامة في روسيا، في غابات من الجليد ومناطق عديدة مغطاة بالثلوج هناك، تم اختيارها بعناية شديدة تتناسب مع مجرى الأحداث، وذلك على الرغم من تفضيل العديد من المخرجين الابتعاد عن التصوير في المناطق شديدة البرودة.

كما قام المخرج رؤوف عبد العزيز بتصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل في دولة المجر، إلى جانب تصوير عدد كبير من المشاهد في مناطق متفرقة بالقاهرة وأسوان ومدينة الإنتاج الإعلامي.

"فوق السحاب".. بطولة هاني سلامة، الفنانة ستيفانى صليبا، إيهاب فهمي، نهال عنبر، عفاف شعيب، ميرنا نور الدين، باسم سمير، وائل عبد العزيز.

وقام كذلك المخرج أحمد مدحت بتصوير عدد من مشاهد مسلسل (اختفاء) للنجمة نيللي كريم، إلى جانب تصوير مجموعة كبيرة من مشاهد المسلسل في مناطق متفرقة بالقاهرة والإسكندرية.

وتعتمد أحداث مسلسل "اختفاء" على الإثارة والغموض، حيث تجسد بطلة العمل نيللي كريم، دور دكتورة جامعية تدرس في روسيا وتعلم باختفاء زوجها، فتبدأ رحلة البحث عنه.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانين هشام سليم وبسمة ومحمد ممدوح ومدحت مرسى.

أما المخرج عمرو سلامة، فقام بتصوير عدد كبير من مشاهد مسلسل (طايع) في محافظات الأقصر وأسوان، ولوكيشن ما بين الصلبية بأبورواش، والمقطم وشبرامنت، ومناطق صحراء دهشور ومناطق متفرقة بالقاهرة إلى جانب تصوير عدد من مشاهد المسلسل في سويسرا.

"طايع".. بطولة عمرو يوسف وعمرو عبدالجليل وصبا مبارك وتأليف محمد دياب وإخراج عمرو سلامة.

وقام المخرج ياسر سامي، بتصوير عدد من مشاهد مسلسل (نسر الصعيد) للفنان محمد رمضان في محافظة قنا، ومدينة الإنتاج الإعلامي ومناطق متفرقة بالقاهرة وبطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بما يتناسب مع أحداث المسلسل التي تدور حول الضابط "زين"، الذي يحظى بحب الجميع في منطقته، ويعتبرونه قدوة لهم ويتم نقله لسيناء لمحاربة الإرهاب.

"نسر الصعيد".. بطولة محمد رمضان، سيد رجب، وفاء عامر، درة، دينا، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، محمد عز، باسل الزارو، مها ابو عوف، صبرى عبد المنعم، يوسف عثمان.

كما يقوم المخرج محمد بركة حاليا، بتصوير مشاهد مسلسل "بركة" في عدد من الأماكن المتفرقة بمدينة الأقصر، ومنطقة أكتوبر، وإحدى الفيلات بمنطقة مصر الجديدة.

مسلسل "بركة" كان يحمل اسم "آخرة صبري" قبل تغييره، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج محمد بركة، وبطولة عمرو سعد،هالة صدقي، كمال أبو رية، عايدة رياض، عمر زهران، أحمد حلاوة، مصطفى درويش وهنادى مهني.

كما قام المخرج محمد علي بتصوير مشاهد مسلسل (لدينا أقوال أخرى) للنجمة يسرا، في أماكن متفرقة بالقاهرة ومنطقة الشيخ زايد بأكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي.

"لدينا أقوال أخرى".. تأليف عبد الله حسن وأمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ويشارك في بطولته كل من شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، لطيفة فهمى، إنجى أبو زيد، عبد الرحيم حسن، محمود فارس.

وقام المنتج والمخرج رامي إمام بتصوير عدد من مشاهد مسلسل الزعيم عادل إمام (عوالم خفية) في استوديو النحاس بمصر الجديدة، ومدينتي 6 أكتوبر والإسكندرية ومناطق متفرقة بالقاهرة.

"عوالم خفية" تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامى إمام، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، مى سليم، بشرى، هبة مجدى، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله.

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