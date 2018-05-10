البورصة تخسر 29.9 مليار جنيه خلال أسبوع.. وتراجع جماعي بمؤشراتها

واصلت البورصة المصرية تراجعها للأسبوع الثاني خلال تعاملات الأسبوع الحالي لتخسر نحو 9ر29 مليار جنيه ليبلغ رأسمالها السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 962 مليار جنيه، مقابل 9ر991 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، بانخفاض بلغت نسبته 3%.



وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية تراجع بشكل جماعي، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي (إيجي اكس 30) بنسبة 8ر3% ليبلغ مستوى 17155 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنحو 86ر2% ليبلغ مستوى 854 نقطة، كما فقد مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا نحو 24ر4% ليبلغ مستوى 2196 نقطة، وبالنسبة لمؤشر (إيجي اكس 20) فسجل انخفاضا بنحو 03ر2% ليبلغ مستوى 17457 نقطة.



وأشار إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي ارتفعت لتبلغ نحو 5ر7مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 276ر1 مليون ورقة منفذة على 150 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8ر6 مليار جنيه، وكمية تداول 152ر1 مليون ورقة منفذة على 131 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.



وفيما يتعلق ببورصة النيل، أوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 5ر3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 1ر4 مليون ورقة منفذة على 580 عملية خلال الأسبوع.



ولفت إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 83ر89% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 17ر10% خلال الأسبوع.



وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، بيّن التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 96ر70% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 29ر16%، والعرب على 75ر12% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 89ر344 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 22ر340 مليون جنيه،وذلك بعد استبعاد الصفقات.



جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 039ر11 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع39 ر172 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ولفت التقرير إلى استحواذ المؤسسات على 76ر44% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 24ر55% وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 96ر213 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وفي سوق السندات، بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الأسبوع الحالي نحو 756 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 712 سندا تقريبا.

