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الخميس 10/مايو/2018 - 10:22 م

غدًا.. بدء الصمت الإعلامي قبيل انطلاق الانتخابات البرلمانية في العراق

كريم التميمي
كريم التميمي
dostor.org/2165366

أعلن كريم التميمي، الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، أن الصمت الإعلامي سيبدأ غدا الجمعة الساعة السابعة صباحا.

ودعا التميمي الأحزاب السياسية والمرشحين "إلى الالتزام بالصمت الإعلامي الذي حددته المفوضية الذي سيبدأ في الساعة السابعة من صباح الجمعة، أي قبل 24 ساعة من بدء يوم الاقتراع العام الذي سينطلق في الساعة السابعة من يوم السبت المقبل".

وحذر: "في حال مخالفة النظام فإن المفوضية ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق من يخالف النظام من الأحزاب والمرشحين وفق القانون وقد تصل العقوبة إلى سحب المصادقة من الحزب أو المرشح وحرمانه من المشاركة في الانتخابات أو إلغاء نتائجه في التصويت".

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