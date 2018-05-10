مبنى الركاب «1» بمطار القاهرة يؤكد استعداده لاستقبال موسم العمرة

كشف مصدر مسئول بمبنى الركاب رقم «1» بمطار القاهرة الدولى، عن استعدادات المبنى لاستقبال موسم عمرة شهر رمضان، والذى سينطلق أولى رحلاته، اليوم الجمعة.



وأكد المصدر فى تصريح لـ«الدستور» أنه تم إعلان حالة الاستنفار والطوارىء القصوى بين جميع الإدارات والقطاعات والأجهزة، بناءً على توجيهات شريف فتحى وزير الطيران المدنى، والمهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة كافة لضيوف الرحمن.



وأشار المصدر إلى أنه المبنى ستنطلق منه رحلات شركات الطيران الخاصة مثل «نسما» و«النيل» للطيران، موضحا أنه تم التنبيه على مسئولى تلك الشركات بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة بجدول تشغيلات رحلات العمرة لمنع التكدس والازدحام داخل الصالات مما يخل بالشكل العام للمبنى.



ومن جانبه، صرح مصدر مسئول بالإدارة المركزية لجمارك المطار، تكثيف العمالة فى جميع صالات السفر والوصول بالأبنية المخصصة لرحلات العمرة؛ لعدم حدوث تكدس وازدحام يؤثر على سير الحركة الركابية والجوية، كما تم التنبيه على جميع مأمورى الجمارك بضرورة تسهيل وتقديم جميع الخدمات اللازمة للمعتمرين، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.