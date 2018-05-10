«قومي المرأة» يوزع شهادات أمان على النساء المعيلات بالبحيرة

نظم فرع المجلس القومي للمرأة في البحيرة احتفالية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، لتوزيع شهادات أمان مجانًا على النساء المعيلات اللاتي تم اختيارهن بواسطة الجمعيات المتعاونة مع المجلس في عدد من مراكز المحافظة، حيث قامت بتوزيع الشهادات على السيدات المعيلات المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة.



ومن جانبها، قالت المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في البحيرة، إن توزيع شهادات أمان على النساء المعيلات، ضمن جهود المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، في دعم السيدات وتمكينهن، واختيار السيدات المستحقات عن طريق معايير واضحة أهمها أن تكون من سن 18 إلى 59 سنة، وألا تتمتع بالحماية التأمينية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات التابعة للتضامن الاجتماعي والمتعاونة مع المجلس في تفعيل أنشطته.