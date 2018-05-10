«حبيب» يُنيب السكرتير المساعد لافتتاح «أهلا رمضان» ببنى سويف

أناب المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، اللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد، لحضور افتتاح معرض "أهلًا رمضان"، بميدان المديرية بمدينة بني سويف، والذى تنظمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بمناسبة شهر رمضان لتقديم سلع بأسعار تنافسية.



ويبدأ المعرض تحت رعاية الرئيس السيسي في إطار مبادرة "أهلا رمضان"، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارتي التموين والتنمية المحلية واتحاد الغرف التجارية وتشمل كافة السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وأرز وبقوليات وزيوت وسكر ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق العامة.