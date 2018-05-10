بورتريكو تستعد لمواجهة عاصفة كارثية جديدة

كشف كارلوس أسيفيدو، مدير إدارة الطوارئ المحلية، في جزيرة بورتريكو عن الاستعدادات التي تُتخذ لمواجهة عاصفة كارثية من المتوقع أن تضرب الجزيرة مع اقتراب موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي.



قال أسيفيدو، حسبما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، الخميس، إنه تم تركيب أجهزة هوائية للإرسال والاستقبال، كما تم توزيع أجهزة لاسلكي تعمل بطاقة قدرها 100 واط على مراكز الشرطة ومراكز إدارة الطوارئ ومحطات الإطفاء والمستشفيات، الأمر الذي من شأنه أن يمكن طواقم العمل بهذه الأماكن من التواصل في حالة وقوع كارثة.



من جانبها، أشارت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ إلى أنها عملت أيضا على توسيع مساحات التخزين لتستوعب إمدادات أكثر قد تشمل عشرة ملايين لتر من المياه، وهو مقدار أكثر مما تم تخزينه خلال الاستعدادات التي اتخذت قبل اندلاع العاصفة ماريا، حيث بلغ قدر المياه التي تم تخزينها- آنذاك- 500 ألف لتر مياه.



ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه تم بالفعل تغيير خطط الطوارئ لتحذير سكان الجزيرة التابعة للولايات المتحدة والتي يبلغ عددهم 3.3 مليون نسمة- من أنه سيكون هناك حاجة إلى إمدادات كافية للبقاء على قيد الحياة لمدة 10 أيام، وليس ثلاثة كما هو كان متوقعا.