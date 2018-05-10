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الخميس 10/مايو/2018 - 10:09 م

غدًا.. فصل الكهرباء عن مدينة أرمنت بالأقصر 3 ساعات للصيانة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2165356

أعلن المهندس حجاج عبده، وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء بمحافظة الأقصر، أنه سيتم فصل محطة محولات أرمنت الجديدة 66 11، غدا الجمعة، بدءا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا، للقيام بأعمال الصيانة الضرورية.

وقال عبده- في تصريح اليوم الخميس- إنه يترتب على فصل محطة محولات أرمنت، فصل التغذية الكهربائية عن منطقة المريس البلد ونجوعها بالكامل، ومنطقة أرمنت الحيط ونجوعها بالكامل، ومنطقة أرمنت الوابورات ونجوعها بالكامل، ومنطقة المراعزة وتوابعها بالكامل، ومنطقة نجع دنقل وتوابعها بالكامل، وقرى الرزيقات بحرى والرياينة وحاجر الرياينة.

وأهاب بالمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بالفصل، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة.

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