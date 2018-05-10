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الخميس 10/مايو/2018 - 10:09 م

رئيس لجنة النقل بالبرلمان: وضعنا معايير لزيادة تذكرة المترو

هشام عبد الواحد،
هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب
محمد الشريف
dostor.org/2165355

قال هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إنه تمت مناقشة زيادة تذكرة المترو مع الوزير خلال الاجتماعات الفترة المقبلة، ووضعت اللجنة عدة معايير للزيادة، موضحا أنه تم تخصيص موارد مالية ضعيفة في الموازنة العامة وكنا نأمل أن يتم تخصيص مبالغ من الدولة ولكن لم يحدث.

وأضاف عبدالواحد، في تصريح لـ«الدستور»، أن اللجنة شددت على عدد من المعايير التي يجب توافرها مقابل زيادة التذكرة، وهي أن تكون بنسب معقولة، وأن يقابلها خدمة يشعر بها المواطن، وأن تكون مقدرة بمسافات، ومراعاة البعد الاجتماعي لبعض الفئات كالطلبة والموظفين، مشيرا إلى أنه تم ترك السلطة التنفيذية اختيار المناسب للزيادة.

وأوضح أن اللجنة ستدرس الأمر ومقارنة ما نشر من قرارات والمعايير التي تم وضعها، ومن الوارد أن يتم عقد اجتماع مع الوزير لمناقشة أبعاد تنفيذ تلك المعايير.

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