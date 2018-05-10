إنفوجراف.. أسعار تذكرة المترو بعد الزيادة الجديدة

قرّرت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، وذلك ابتداءً من صباح غدٍ الجمعة.



وقالت الوزارة في بيان: "تصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاثة جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـخمسة جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـسبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسين قرشا.



وأضافت الوزارة: "مراعاة للبعد الاجتماعي تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بحيث إن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيها، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاثة أشهر أيهما أقرب.



وناشدت وزارة النقل مستخدمي المترو بصفة مستمرة عمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال الثلاثة أشهر أيهما أقرب.



وتتضمن أنواع الاشتراكات للأشخاص غير الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيها، وفيها يبلغ سعر التذكرة ٢ جنيه بنسبة تخفيض ٣٣% ومرحلة ثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيها، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2 ونصف جنيه بنسبة تخفيض٥٠% ومرحلة ثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيها، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2 جنيه و٩٧ قرشا بنسبة تخفيض ٥٧.٥% ومرحلة رابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة ثلاثة جنيهات و٨٩ قرشا بنسبة تخفيض ٤٤.٤%.



يأتي ذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق، وتطوير وتحديث أنظمة المترو وللحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يومياً ولتقديم خدمة مميزة للركاب، خاصة أن هناك عجزا في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين ٢٠١٦_٢٠١٧ و٢٠١٧ - ٢٠١٨ يبلغ ٩٤% وهناك خسائر متراكمة على المترو تقدر بـ ٦١٨.٦ مليون جنيه.