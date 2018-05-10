«بارزاني»: سنعمل على تشكيل كتلة كردية قوية بمجلس النواب

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني، على بذل الجهود مع الأطراف الكردستانية الأخرى لتشكيل كتلة كردية "قوية" في مجلس النواب العراقي.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كردستان لسفير الولايات المتحدة في العراق دوجلاس سيليمان، حيث بحث الجانبان التحضيرات لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي بصورة منظمة وديمقراطية.



وذكرت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، أن الجانبين أعربا عن أملهما بأن تبدأ الأطراف العراقية بعد الانتخابات بحوار جاد لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.



ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب لدورته الرابعة، السبت القادم.

