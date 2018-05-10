القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 10:00 م

بوتين وأردوغان يبحثان الاصطدام الإيراني الإسرائيلي بسوريا

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب أردوغان
محمد عمر
dostor.org/2165347

أعرب الرئيس التركي رجب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمر بوتين عن قلقهما من التوتر المتصاعد في سوريا خلال الأيام الأخيرة.

جاء خلال اتصال هاتفي بين رئيس البلدين، وذلك حسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول في نبأ عاجل.

كما بحث أردوغان وبوتين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

واستهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي أمس الأراضي السورية وهو ما ردت عليه سوريا، فيما ادّعت دولة الاحتلال أن إيران هي من قامت باستهداف الأراضي المحتلة.

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