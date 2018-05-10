حملات أمنية بالمحافظات لضبط الخارجين على القانون

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات، الخميس، حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين على القانون، والقضايا التموينية، إضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.



ففي المنيا، شنت مديرية الأمن حملة أمنية وتموينية مكبرة أسفرت عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، كما تم ضبط 4 قضايا مخدرات (2 اتجار و2 تعاطي)، إلى جانب تنفيذ 1600 حكم قضائي متنوع.



كما تمكنت الحملة من ضبط 2802 مخالفة مرورية شملت ضبط 49 دراجة بخارية وسيارتين وتحرير 759 مخالفة دراجة و1992 مخالفة سيارة إلى جانب ضبط 4 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة من بين 30 سائقا تم توقيع الكشف الطبي عليهم.



كما ضبطت الحملة 593 مخالفة مرافق ما بين إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر إشغال طريق وإزالات إدارية وباعة جائلين.



وفي قنا، قاد اللواء عبدالحميد الهجان حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمدينة أبوتشت أسفرت عن استرداد مساحة 7 أفدنة ونصف من أراضي أملاك الدولة بقرية القارة تم التعدي عليها بالزراعة من قبل الأهالي.



وأوضح محافظ قنا أن الحملة تابعت أعمالها بقرية بلاد المال قبلي بتنفيذ قرار إزالة لفيلا سكنية مكونة من طابقين مقامة على مساحة 525 م2 على أراضي أملاك الدولة تخضع ولايتها للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بالإضافة إلى إزالة تعديات مباني أسوار من الطوب الأبيض ومنزل من طابقين بإجمالي مساحة 1056 م2.



وفي الدقهلية، شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين حملة مكبرة للمرور على أسواق قريتي بلجاى - جميزة بلجاى التابعتين لمركز المنصورة أسفرت عن إعدام 15 كيلوجرام كفتة مطهية، و7 كيلوجرامات كبدة مطهية، و9 كيلوجرامات رنجة، و25 كيلو لحمة مفرومة، و25 كيلو سمك مجمد، 6 كيلوجرامات زيت سرجة، و٣ شكائر علف دواجن.



كما قرر المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي غلق 4 صيدليات غلقًا إداريًا لفتحها وممارستها النشاط دون تعيين مدير مسؤول وذلك بقرى مركز دكرنس.



وفي المنيا، تمكنت مديرية التموين من ضبط وتحرير 70 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية التي تنظمها المديرية في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز وضبط الأسعار.



وقال وكيل وزارة التموين بالمنيا، محمود يوسف، إن الحملات أسفرت عن تحرير 68 محضرا مخالفا في مجال مراقبة ومتابعة المخابز البلدية.



وفي الغربية، شنت مديرية الأمن حملة أسفرت عن ضبط 35 هاربا من أحكام جنائية وجنح حبس وغرامات، كما تم ضبط 8 أسلحة نارية، و5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، و22 قطعة سلاح أبيض، و5 من المسجلين خطر في قضايا متنوعة.