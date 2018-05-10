باكستان ترفض عدم إدراج «الأحرار» بقائمة العقوبات الدولية

أعربت باكستان، اليوم الخميس، عن شعورها بخيبة الأمل إزاء عدم إدراج مجلس الأمن الدولي اسم عمر خالد خرساني زعيم "جماعة الأحرار" المنشقة على طالبان الباكستانية عام 2014 في قائمة العقوبات الدولية.



وذكرت قناة "جيو" الباكستانية أن محمد فيصل، المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، ندد بعدم إدراج خرساني في قائمة العقوبات، قائلًا: "إن لجنة العقوبات أدرجت حركة الأحرار في قائمتها، ومن ثم، فقد كان يتعين بالضرورة إدراج اسم زعيم الحركة في ذات القائمة".



وأضاف فيصل: "إن ما حدث داخل لجنة العقوبات الدولية يعكس المعايير المزدوجة التي تستخدم في إطار الحرب ضد الإرهاب في العالم، كما أنه ينطوى أيضًا على تجاهل تام للتضحيات التي تقدمها باكستان في الحرب ضد الإرهاب".



كانت لجنة العقوبات رفضت طلب باكستان إدراج اسم زعيم "جماعة الأحرار" في قائمة العقوبات نظرًا لعدم الوصول إلى إجماع بهذا الصدد.



وكانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي أدرجت اسم حركة "الأحرار" عام 2017 في القائمة الدولية، حيث نفذت هذه الحركة نحو 116 عملية إرهابية داخل باكستان منذ عام 2014 وحتى الآن.