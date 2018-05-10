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الخميس 10/مايو/2018 - 09:58 م

هنيدي يعلن الخروج بـ"أرض النفاق" من السباق الرمضاني

محمد هنيدي
محمد هنيدي
حسين الجندي
dostor.org/2165344

أعلن النجم الكوميدي محمد هنيدي، خروجه من السباق الرمضاني المقبل، بمسلسله الجديد "أرض النفاق"، بعدما كان قد اقترب من الانتهاء من تصويره لعرضه على إحدى القنوات الفضائية.

وقال هنيدي عبر تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر: "آسف يا جماعة انكوا مش هتقدروا تشوفوا مسلسلي أرض النفاق لأسباب لا يعلمها أحد إلا القناة، كنت فرحان جدا بدعم الجمهور للمسلسل".

وأضاف: " بس واضح إن القناة كان ليها رأي تاني ومش عارف هكمل تصوير ولا لأ ماعرفش هنشوف بعض في أعمال قريبة ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد وأشوفكوا على خير".

هنيدي يعلن الخروج بـ"أرض النفاق" من السباق الرمضاني
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