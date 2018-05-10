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الخميس 10/مايو/2018 - 09:58 م

«الزكاة وأثرها فى التكافل الإجتماعي» خطبة الجمعة بمساجد الغربية

بكر عبدالهادي صالح،
بكر عبدالهادي صالح، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2165343

أعلنت مديرية أوقاف الغربية، عن أن عنوان خطبة الجمعة غدًا بمساجد المحافظة هي: "الزكاة وأثرها في التكافل الإجتماعي"، وان جميع المساجد ستلتزم بنص الخطبة تشجيعًا على التكافل الإجتماعي بين طبقات المجتمع.

وقال الشيخ بكر عبدالهادي صالح، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، تعد الزكاة التي جعلها ديننا الإسلامي فريضة لا تقدم تطوعًا بل إلزامية للتكافل بين القادرين والعاجزين، مشيرا إلى أن التكافل الاجتماعي في الإسلام، حق أساسي من حقوق الإنسان التي كفلها الله تعالى لعباده منذ أربعة عشر قرنا.

وأوضح أن التكافل الاجتماعي يعني أن يكون أفراد الشعب في كفالة الجماعة، وان يكون كل قادر أو ذي سلطان يمد مجتمعه بالخير للمحافظة على تمتين البناء الاجتماعي، مؤكدا أن الزكاة أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين.

وأوضح الشيخ سيد أبو عسل مدير إدارة أوقاف زفتى، أن الزكاة ركن من أركان الإسلام العظيمة، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كثير من المواضع في القران الكريم وإخراجها واجب إذا استوفت شروطها وهي: الإسلام، الحرية، ملك النصاب واستقراره، مضي الحول إلا في المعشرات، وإخراجها فيه طُهرة لقلب ومال صاحبها وفيه سد لحاجات الفقراء والإسلام دين عظيم يحل مشاكل الناس ومنها مشكلة الفقراء فلو أخرجت من الجميع الذين تنطبق عليهم شروط الزكاة لما بقي فقير على وجه الأرض.

وأضاف ابو عسل، أن من يمتنع عن إخراجها فهو آثم مرتكبا معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لافتا إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولما حرم الله الربا وكثيرا من صور التأمين جعل الزكاة هي الحل في التكافل الاجتماعي.

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