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الخميس 10/مايو/2018 - 09:58 م

«نقل النواب» ترفض زيادة أسعار «المترو»: مبالغ فيها والمواطن لا يتحملها

النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
محمد الشريف
dostor.org/2165342

رفض النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، القرارات الجديدة لهيئة مترو الأنفاق بشأن زيادة أسعار التذاكر اعتبارا من غد الجمعة.

وأكد النائب في بيان له اليوم، أن المصريين لا يتحملون أى زيادات جديدة في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، قائلا: «ليس من المعقول أن يتم تحريك الأسعار بهذه السرعة، حيث إن أسعار التذاكر زادت إلى 2 جنيه العام الماضي».

وأشار إلى أن زيادة الأسعار مبالغ فيها، خصوصا فى الوقت الذي لم تقدم فيه هيئة المترو أى مبرر لذلك سواء فى تحسين مستوى الخدمة من خلال انتظام الحركة والنظافة وتشغيل التكييفات.

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