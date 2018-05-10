وزير الخزانة الأمريكي يشيد بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب

أشاد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وتعاونها الوثيق في مكافحة الإرهاب، وبالخطوات التي تتخذها الإمارات في هذا الشأن.



وأكد منوتشين ـ في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس ـ على ضرورة أن تتنبه جميع دول العالم من جهود إيران لاستغلال المؤسسات المالية للدول الأخرى لتبادل العملات وتمويل الجهات الإرهابية الفاعلة في الحرس الثوري الإيراني.



يأتي هذا في وقت أدرجت فيه الإمارات العربية المتحدة 9 كيانات وأفراد إيرانيين على قائمة الإمارات لداعمي الإرهاب.