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الخميس 10/مايو/2018 - 09:52 م

مجلس الشباب المصري يطلق منتدى الشباب والحكم المحلي الرشيد

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
محمد الشريف
dostor.org/2165340

أعلن مجلس الشباب المصري، عن إطلاقه لمنتدى «الشباب والحكم المحلي الرشيد»، والذي يتضمن عددًا من منصات الحوار بين الشباب وأعضاء مجلس النواب ومسئولي الإدارة المحلية.

صرح محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، بأنَّ المبادرة الأولى التي سيطلقها المنتدى هي إشراك الشباب المصري بمختلف انتماءاته في صياغة قانون الإدارة المحلية المعتزم صدوره خلال الفترة المقبلة من مجلس النواب وذلك تحت شعار «مشاركة» لجمع مقترحات الشباب من مختلف المحافظات لمواد القانون مما يخلق حالة من الحوار الإيجابي لدى الشباب من إشراكهم في صنع القرار ووجود جسر من التواصل بين المواطن والمشرع.

وأوضح ممدوح أن العدد المستهدف الوصول له من خلال المبادرة هو 100000 شاب وفتاة من مختلف المحافظات يقدمون المقترحات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة على أن يكون تقديم المقترح مصحوبًا بالاسم رباعيا والمحافظة والرقم القومي ثم يتم تشكيل لجنة من القانونيين تقوم على فرز وتصفية المقترحات واختيار الأقرب منها للتطبيق وتنظيم ورش عمل وجلسات استماع بالمحافظات المختلفة بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب مع الشباب أصحاب هذه المقترحات التي تم فرزها واختيارها؛ للنقاش والتحاور حول هذه المقترحات وفي النهاية يتم تجميع هذه المقترحات في مسودة للقانون وتقديمها إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان كمقترح من الشباب المصري لمشروع قانون الإدارة المحلية.

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