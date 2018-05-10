وزير الصحة: تطبيق التأمين الصحي مبني على تنبؤات الزيادة السكانية

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن القضية السكانية باتت مسئولية الدولة وليست اهتمامًا فقط، وذلك فى ظل متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن توقف هذا الاهتمام لمدة ٥ سنوات.



وأشار الوزير في كلمته خلال المؤتمر، الذي عقد اليوم الخميس، لإطلاق مشروع تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والمبرم بين مصر ممثلة في وزارة الصحة والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع مؤسسة جون سنو الأمريكية والتي سوف تقوم بالدعم الفني للمشروع، أن البداية الفعلية لبرامج السيطرة على الزيادة السكانية كانت في يوم ٢٤ يوليو ٢٠١٧ من محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس السيسي، ثم إطلاق الاستراتيجية السكانية المنضبطة بشعار "تنمية مصر طفلين وبس".



وأضاف أن كل الدراسات الاكتوارية الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل، تعتمد على الزيادات المتوقعة للسكان، حيث إن التوقعات تشير إلى وصول تعداد السكان في عام ٢٠٣٢ إلى ١١٨ مليون نسمة.



وأوضح وزير الصحة أن خطة تطبيق التأمين الصحي في محافظتي بورسعيد بتعداد ٥٥٠ ألف مواطن وجنوب سيناء بتعداد ٤٤٠ ألف مواطن، وذلك بتكلفة ١١ مليار جنيه مصري، منوهًا إلى أن أحسن معدلات لتنظيم الأسرة كانت في عام ٢٠٠٥.



وقال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، إن تعزيز دور تنظيم الأسرة في الدولة المصرية يعتمد على كيفية إدارة المعلومات، وإيجاد طرق مبتكرة للتواصل، وإنشاء وحدة للتنبؤ، فضلًا عن البحث العلمى وتصنيف شرائح المجتمع، للاستفادة بإجراء رسائل توعوية للمواطنين فى ظل القياس والمتابعة والاستدامة والحوكمة.



من جانبها؛ أوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع تنظيم السكان، أن المشروع الجديد يهدف إلى تعزيز خدمات تنظيم الأسرة ويستهدف ٩ محافظات في الصعيد، من خلال تعزيز برامج تنظيم الأسرة من حيث جودة الخدمات، وتعزيز بعض السلوكيات، وذلك بتمويل ٢٠ مليون دولار على ٥ سنوات، ويشمل تصميم منهج لتنظيم الأسرة يدرس في كليات الطب والتمريض، بالإضافة الى توزيع أجهزة كمبيوتر لوحية "تابلت" للرائدات الريفيات، إلى جانب اختبار وقياس الأداء قبل وبعد الحملات القومية وقياس نسبة مستخدمي وسائل منع الحمل.



وكرم وزير الصحة المحافظات المتميزة، من حيث عدد المنتفعات بوسائل تنظيم الأسرة في ٢٠١٧، حيث جاءت محافظة القليوبية في المرتبة الأولى بزيادة أعداد المنتفعات إلى مليون و٦٣ ألفا مقارنة بعام ٢٠١٦، حيث كانت ٩٤٥ ألفا، وجاءت في المرتبة الثانية محافظة الفيوم بعدد ٧٩٧ ألف منتفعة مقارنة بعام ٢٠١٦، حيث كانت ٦٧٨ ألف منتفعة.

