القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
اقتصاد
الخميس 10/مايو/2018 - 08:38 م

5.850 مليار قدم غاز إنتاج مصر بعد دخول المرحلة الثالثة من «ظهر»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
سيد ابراهيم
dostor.org/2165308

كشفت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى وصل اليوم إلى ما يقرب من 5.850 مليار قدم مكعب غاز، وذلك بعد إعلان "إينى" الإيطالية، الخميس، وصول إنتاج حقل "ظهر" إلى 1.1 مليار قدم مكعب غاز بعد دخول الوحدة الثالثة من الإنتاج المبكر على الشبكة القومية للغازات الطبيعة، مشيرًا إلى ان استهلاك مصر من الغاز الطبيعى بلغ حاليًا نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأعلن وزير البترول المهندس طارق الملا، الإثنين الماضى، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مع نظيره القبرصي فى القاهرة، الانتهاء من الوحدة الثالثة لـ"ظُهر"، ووضع الوحدتين الرابعة والخامسة على الإنتاج بحلول أغسطس المقبل.

أوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن مصر ستكتفى ذاتيًا من الغاز الطبيعى قبل نهاية العام الجارى 2018، خاصة بعد وصول إنتاج حقل "آتول" بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية التابعة لشركة "بى بى" البريطانية إلى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا سيصل إلى 400 مليون خلال يونيو المقبل.

يعد أتول ثالث المشروعات التي تم ربط إنتاجها على الشبكة القومية للغاز، وذلك بداية ديسمبر من العام الماضي، وهو أحد أهم الاكتشافات البترولية التي حققها قطاع البترول في السنوات الأخيرة، حيث بدأ الإنتاج من الحقل بطاقة تصل إلى 250 مليون قدم مكعب، ومن المقرر لها أن تصل إلى 400 مليون قدم مكعب يوميًا خلال يونيو المقبل.

ويُقدر احتياطي الغاز بحقل أتول بـ1.5 تريليون قدم مكعب، فضلا عن 31 مليون برميل من المتكثفات، فيما تبلغ استثمارات المشروع نحو 3.8 مليار دولار.

كما يعد حقل نورس للغاز أيضًا من أهم حقول الغاز المكتشفة في المتوسط، بمنطقة دلتا النيل "شمال الإسكندرية"، وأكثرها مساهمة في زيادة إنتاج مصر المحلى من الغاز الطبيعي، وهو أحد أهم حقول الغاز حاليًا في قطاع البترول، بعد حقل "ظهر" العملاق حيث يصل حجم إنتاج "النورس" حاليًا ما يقرب من 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا حسب تصريحات "فابيو كافانا" مدير عام الشركة الدولية الإيطالية للزيت "أيوك" التابعة لمجموعة إينى الإيطالية، صاحبة حق امتياز "النورس".

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

الآن

صلاة الجنازة على «مريم» ضحية الاعتداء في بريطانيا بالتجمع

الخزانة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة على إيران

خبراء يحذرون من «الاكتئاب الموسمى» المرتبط بـ«تغير الفصول»

عاجل.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول للمرة السابعة

الأكثر قراءة

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

الأزمة تشتعل.. عبد الفتاح يهدد بالاستقالة بسبب حكام نهائي الكأس

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

ألبومات الصور

افتتاح معارض «أهلًا رمضان»

مؤتمر وزير الصحة لإعلان اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي الشامل

«المياه والتحديات الراهنة» ندوة بإعلام زفتى

«قومي المرأة» يبحث زيارة الفيوم للتوعية بالكشف المبكر عن الأورام

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

ads
الأكثر قراءة

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

الأزمة تشتعل.. عبد الفتاح يهدد بالاستقالة بسبب حكام نهائي الكأس

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

كشكول

انتهاء دورة "التغلب على الأمراض المتوطنة المهملة في إفريقيا" بـ"طب عين شمس"

خالد جلال يقود فريق جامعة المستقبل بمسرحية "المفتش العام"

عميد "تجارة عين شمس": 7000 طالب يؤدون امتحانات الدراسات العليا

للعام السادس على التوالي.. جامعة عين شمس تحتفل بالموظف المثالي

رئيس جامعة بنها يكلف المغربي بالاهتمام بالجودة التعليمية وتنمية مهارات الطلاب

الأمصار

البشير: الاعتداء على مواطن ببانقي لن يؤثر في علاقات البلدين

فرنسا تطالب إيران بالتوقف عن الأعمال الاستفزازية

روسيا تعلن مواصلة العمل مع إيران رغم العقوبات الأمريكية

عطل مفاجئ يواجه مستخدمي «انستجرام»

مقتل إمام مسجد وإصابة شخصين في هجوم بالسكاكين بجنوب إفريقيا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

شاهد.. طفلة تقفز من سيارة أثناء سرقتها

أستراليا تطلق وكالتها الفضائية الوطنية

ads
ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

ندوة تثقيفية بعنوان «الصوم الآمن لمرضى السكري في رمضان» بمعهد ناصر

الدستور على فيسبوك
ads