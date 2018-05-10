5.850 مليار قدم غاز إنتاج مصر بعد دخول المرحلة الثالثة من «ظهر»

كشفت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى وصل اليوم إلى ما يقرب من 5.850 مليار قدم مكعب غاز، وذلك بعد إعلان "إينى" الإيطالية، الخميس، وصول إنتاج حقل "ظهر" إلى 1.1 مليار قدم مكعب غاز بعد دخول الوحدة الثالثة من الإنتاج المبكر على الشبكة القومية للغازات الطبيعة، مشيرًا إلى ان استهلاك مصر من الغاز الطبيعى بلغ حاليًا نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا.



وأعلن وزير البترول المهندس طارق الملا، الإثنين الماضى، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مع نظيره القبرصي فى القاهرة، الانتهاء من الوحدة الثالثة لـ"ظُهر"، ووضع الوحدتين الرابعة والخامسة على الإنتاج بحلول أغسطس المقبل.



أوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن مصر ستكتفى ذاتيًا من الغاز الطبيعى قبل نهاية العام الجارى 2018، خاصة بعد وصول إنتاج حقل "آتول" بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية التابعة لشركة "بى بى" البريطانية إلى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا سيصل إلى 400 مليون خلال يونيو المقبل.



يعد أتول ثالث المشروعات التي تم ربط إنتاجها على الشبكة القومية للغاز، وذلك بداية ديسمبر من العام الماضي، وهو أحد أهم الاكتشافات البترولية التي حققها قطاع البترول في السنوات الأخيرة، حيث بدأ الإنتاج من الحقل بطاقة تصل إلى 250 مليون قدم مكعب، ومن المقرر لها أن تصل إلى 400 مليون قدم مكعب يوميًا خلال يونيو المقبل.



ويُقدر احتياطي الغاز بحقل أتول بـ1.5 تريليون قدم مكعب، فضلا عن 31 مليون برميل من المتكثفات، فيما تبلغ استثمارات المشروع نحو 3.8 مليار دولار.



كما يعد حقل نورس للغاز أيضًا من أهم حقول الغاز المكتشفة في المتوسط، بمنطقة دلتا النيل "شمال الإسكندرية"، وأكثرها مساهمة في زيادة إنتاج مصر المحلى من الغاز الطبيعي، وهو أحد أهم حقول الغاز حاليًا في قطاع البترول، بعد حقل "ظهر" العملاق حيث يصل حجم إنتاج "النورس" حاليًا ما يقرب من 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا حسب تصريحات "فابيو كافانا" مدير عام الشركة الدولية الإيطالية للزيت "أيوك" التابعة لمجموعة إينى الإيطالية، صاحبة حق امتياز "النورس".