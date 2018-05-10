القوات المسلحة تشارك في احتفالات تخريج دفعات عسكرية ليبية ببني غازي

اختتم مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية اللواء أركان حرب محمد الكشكي زيارة إلى ليبيا، شارك خلالها ممثلا للقيادة العامه للقوات المسلحة فى الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة الكرامه بحضور القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.



تم أيضا الاحتفال بتخريج الدفعة الخامسة والخمسين من الكلية الحربية في بنغازي بحضور عدد من قادة الجيش الليبي.

تأتى المشاركة المصرية فى اطار حرص الدولة المصرية بدعم الجيش الوطنى الليبى فى محاربة الارهاب وتطهير الاراضى الليبية من كافة العناصر الارهابية مع دعم جهود المؤسسة العسكرية الليبية والعمل على توحيدها ودعم هذا المسار التوافقى وعدم الانجرار وراء مساعى اى طرف لتقويض هذا الجهد ، وبما يساهم فى الإسراع من وتيرة الاستقرار هناك.



يذكر أن عملية "معركة من أجل الكرامة"، أطلقها الجيش الليبى في العام 2014 لمكافحة الميليشيات هناك.