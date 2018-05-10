كتائب شهداء الأقصى تهدد عباس بعرض عسكري

هددت كتائب شهداء الأقصى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتصعيد الأمور وتنفيذ استعراض عسكري، إذا لم يتم رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة.



وقالت كتائب شهداء الأقصى، في بيان الخميس: "حال استمرت السلطة الفلسطينية برفضها رفع العقوبات عن قطاع غزة فإننا سنعتصم بالساحات العامة حتى تحقيق ذلك، وستكون أولى الخطوات بعرض عسكري يوم الأحد المقبل والاعتصام المفتوح على ساحة أرض السرايا في غزة"، وذلك حسب شبكة قدس نت الإخبارية.



طالب البيان محمود عباس برفع العقوبات عن القطاع ومواجهة الإجراءات التصفوية للقضية الفلسطينية، ودعم صمود أهالي قطاع غزة.