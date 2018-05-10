القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
عالم
الخميس 10/مايو/2018 - 08:28 م

الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري لعنف الشرق الأوسط

انطونيو جوتيريش
انطونيو جوتيريش
dostor.org/2165303

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، الخميس، إلى "الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية والاستفزازات لتجنب مواجهة جديدة" في الشرق الأوسط، بعد التدهور العسكري الخطير في سوريا بين إسرائيل إيران.

وطلب جوتيريش في بيان من مجلس الأمن "البقاء ممسكا بالملف السوري" للتوصل إلى "حل سياسي"، كما دعاه إلى "تحمّل مسئولياته"، استنادًا إلى شرعة الأمم المتحدة.

ولم يظهر أن أيّا من دول أعضاء مجلس الأمن الـ15 ينوي طلب عقد اجتماع طارئ لهذا المجلس بعد التدهور الحاصل في سوريا.

وردًا على أسئلة الصحفيين من قبل وسائل إعلام عدة، كانت أجوبة سفراء روسيا وفرنسا وبريطانيا متشابهة ومغزاها "ليس الآن".

وأعلن داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أنه وجه رسائل إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة "لإدانة الأعمال العدوانية الإيرانية". كما طالبهما أيضا بالطلب من إيران "سحب وجودها العسكري من سوريا".

وتعرضت الخطوط الإسرائيلية في مرتفعات الجولان لوابل من صواريخ يقول الجيش الإسرائيلي إن القوات الإيرانية أطلقتها من سوريا.

ورد الجيش الإسرائيلي، ليل الأربعاء الخميس، مستهدفًا عشرات المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الإسرائيلي استخدم 28 طائرة وأطلق 70 صاروخًا خلال ضرباته الكثيفة على مواقع سورية وإيرانية في سوريا، موضحة أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت ودمرت نصف تلك الصواريخ.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

منذ حوالي 21 ساعة

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود

منذ يوم

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

منذ يومين

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي

منذ يومين

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي

منذ يومين

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي

الآن

صلاة الجنازة على «مريم» ضحية الاعتداء في بريطانيا بالتجمع

الخزانة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة على إيران

خبراء يحذرون من «الاكتئاب الموسمى» المرتبط بـ«تغير الفصول»

عاجل.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول للمرة السابعة

الأكثر قراءة

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

الأزمة تشتعل.. عبد الفتاح يهدد بالاستقالة بسبب حكام نهائي الكأس

الأمن يكشف مخططًا إخوانيًا لاختراق أجهزة الدولة عبر «لجان المهنيين»

ألبومات الصور

افتتاح معارض «أهلًا رمضان»

مؤتمر وزير الصحة لإعلان اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي الشامل

«المياه والتحديات الراهنة» ندوة بإعلام زفتى

«قومي المرأة» يبحث زيارة الفيوم للتوعية بالكشف المبكر عن الأورام

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

ads
الأكثر قراءة

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

الأزمة تشتعل.. عبد الفتاح يهدد بالاستقالة بسبب حكام نهائي الكأس

الأمن يكشف مخططًا إخوانيًا لاختراق أجهزة الدولة عبر «لجان المهنيين»

كشكول

انتهاء دورة "التغلب على الأمراض المتوطنة المهملة في إفريقيا" بـ"طب عين شمس"

خالد جلال يقود فريق جامعة المستقبل بمسرحية "المفتش العام"

عميد "تجارة عين شمس": 7000 طالب يؤدون امتحانات الدراسات العليا

للعام السادس على التوالي.. جامعة عين شمس تحتفل بالموظف المثالي

رئيس جامعة بنها يكلف المغربي بالاهتمام بالجودة التعليمية وتنمية مهارات الطلاب

الأمصار

البشير: الاعتداء على مواطن ببانقي لن يؤثر في علاقات البلدين

فرنسا تطالب إيران بالتوقف عن الأعمال الاستفزازية

روسيا تعلن مواصلة العمل مع إيران رغم العقوبات الأمريكية

عطل مفاجئ يواجه مستخدمي «انستجرام»

مقتل إمام مسجد وإصابة شخصين في هجوم بالسكاكين بجنوب إفريقيا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

شاهد.. طفلة تقفز من سيارة أثناء سرقتها

أستراليا تطلق وكالتها الفضائية الوطنية

ads
ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

ندوة تثقيفية بعنوان «الصوم الآمن لمرضى السكري في رمضان» بمعهد ناصر

الدستور على فيسبوك
ads