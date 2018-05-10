الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري لعنف الشرق الأوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، الخميس، إلى "الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية والاستفزازات لتجنب مواجهة جديدة" في الشرق الأوسط، بعد التدهور العسكري الخطير في سوريا بين إسرائيل إيران.



وطلب جوتيريش في بيان من مجلس الأمن "البقاء ممسكا بالملف السوري" للتوصل إلى "حل سياسي"، كما دعاه إلى "تحمّل مسئولياته"، استنادًا إلى شرعة الأمم المتحدة.



ولم يظهر أن أيّا من دول أعضاء مجلس الأمن الـ15 ينوي طلب عقد اجتماع طارئ لهذا المجلس بعد التدهور الحاصل في سوريا.



وردًا على أسئلة الصحفيين من قبل وسائل إعلام عدة، كانت أجوبة سفراء روسيا وفرنسا وبريطانيا متشابهة ومغزاها "ليس الآن".



وأعلن داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أنه وجه رسائل إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة "لإدانة الأعمال العدوانية الإيرانية". كما طالبهما أيضا بالطلب من إيران "سحب وجودها العسكري من سوريا".



وتعرضت الخطوط الإسرائيلية في مرتفعات الجولان لوابل من صواريخ يقول الجيش الإسرائيلي إن القوات الإيرانية أطلقتها من سوريا.



ورد الجيش الإسرائيلي، ليل الأربعاء الخميس، مستهدفًا عشرات المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا.



أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الإسرائيلي استخدم 28 طائرة وأطلق 70 صاروخًا خلال ضرباته الكثيفة على مواقع سورية وإيرانية في سوريا، موضحة أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت ودمرت نصف تلك الصواريخ.